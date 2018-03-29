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Türkiye'nin 2017 büyüme rakamları açıklandı

29.03.2018 - 09:58 | Son Güncelleme :
Türkiye'nin 2017 büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2017’nin dördüncü çeyreğinde yüzde 7.3, yılın tamamında ise yüzde 7.4 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans gerçekleştirdi. Beklentiler, dördüncü çeyrekte yüzde 7, yılın tümünde ise yüzde 7.2 büyüme gerçekleşmesi şeklindeydi.

Türkiye ekonomisi darbe girişiminin ardından hükümetin ekonomiyi canlandırmak adına attığı istihdam ve Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzerine teşviklerin etkisiyle iç tüketim ağırlıklı olarak 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7.3, 2017'nin tamamında yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Reuters'ın 15 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankette gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2017 son çeyrekte yüzde 7, 2017'nin tamamında ise yüzde 7.2 artış göstermesi bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.8 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak yaklaşık 3.11 trilyon TL oldu.

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Verilere göre GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında tarım sektörünün katma değeri yüzde 4.7, sanayi sektörü yüzde 9.2, inşaat sektörü yüzde 8.9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10.7 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre 2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38,660 TL, dolar cinsinden ise 10,597 dolar olarak hesaplandı.

Verilerin ayrıntılarına bakıldığında yerleşik hanehalklarının toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59.1 oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2017 iyibarıyla yüzde 14.5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29.8 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7.3 artış gösterdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, öncü göstergelerin 2018'de de ciddi bir büyümeye işaret ettiğini, 2018 için OVP'deki yüzde 5.5 hedefinin yakalanabileceğini hatta üstüne çıkılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan ise Türkiye ekonomisinin yüzde 7.4 büyüme ile G20 ülkeleri arasında bir numaralı performansı sergilediğine dikkat çekerek, "KGF ve teşvikler gibi politikalar ile güven toparlanması, bu zorlu dönemdeki başarıyı destekledi. Şimdi sıra, her yönüyle daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için reform çalışmalarında" dedi.

Öte yandan TÜİK 2017 yılının üçüncü çeyreği için daha önce yüzde 11.1 olarak açıkladığı büyümeyi yüzde 11.3 olarak revize etti. 2017 ilk çeyrek için daha önce yüzde 5.3 olarak açıklanan büyüme yüzde 5.4 olarak revize edildi. 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin veriler de revize edildi ancak daha önce yüzde 5.4 olarak açıklanan büyüme oranı değişmedi.


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