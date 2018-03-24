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Çin'den ABD'ye ticaret savaşı uyarısı

24.03.2018 - 14:00

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'nin gümrük vergisi genelgesinin ne Çin'e ne ABD'ye ne de dünyaya yararı olmadığını bildirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile telefonda görüştü. Liu görüşmede, Çin-ABD ticari ilişkilerinin istikrarının sürdürülmesi konusunda çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yaparak, 1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 301 numaralı bölümü bağlamında soruşturma raporunun dünya ticaret kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Raporun ne Çin ne ABD ne de dünyanın çıkarına olduğunu ifade eden Liu, Çin'in kendi ulusal çıkarlarını korumaya hazır olduğunu ve bunu yapacak kapasite de olduğunu vurguladı.

Liu ayrıca iki ülkenin makul hareket etmesini beklediklerini belirterek, ticari ve ekonomik ilişkilerdeki tüm istikrarı sürdürme konusunda birlikte çalışmayı umduğunu dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin de söz konusu rapor bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında Çin Başbakan Yardımcısı Liu'ya bilgi verdi.

ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği (USTR) Beyaz Saray'ın talebi üzerine geçen yıl ağustos ayında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301 numaralı bölümü kapsamında yapılan soruşturma sonucunda, Çin'in ABD'de üretilen teknolojilere erişim için uygun olmayan yollara başvurduğu hükmüne varıldığı bildirilmiş, ABD Başkanı Donald Trump da Çin'e yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren genelge imzalamıştı.

Genelgeye göre, USTR'nin belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi öngörülüyor ve bu gümrük vergisinin savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan genelgeye yönelik dün yapılan açıklamada ise Trump yönetiminin imzaladığı ve Çin'e yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren genelgeye kesinlikle karşı çıkıldığı belirtilerek, Pekin yönetiminin oturup çıkarlarına zarar verilmesini izlemeyeceği ve meşru haklarını kararlılıkla savunacağı bildirilmişti.

"Çin bir ticaret savaşı yapmak istemiyor ama böyle bir savaştan da korkmuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, her türlü savaşa cevap verebilecek kabiliyette oldukları konusunda güvenlerinin tam olduğuna dikkat çekilmişti.

Bakanlık açıklamasında, ABD'den ithal edilen 3 milyar dolar değerinde 128 ürüne yönelik vergilerin iki aşamalı olarak yüzde 15 ve yüzde 25 oranlarında artırılmasının planladığı belirtilmişti.Çin Dışişleri Bakanlığı da dün, ABD'nin imzaladığı genelgeye yönelik misilleme yapıp yapmamaları konusunda kararlılıklarının hafife alınmaması yönünde Washington yönetimine uyarıda bulunmuştu.


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