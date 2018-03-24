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Moody's Güney Afrika'nın notunu teyit etti

24.03.2018 - 14:02

Güney Afrika'nın kredi notu "Baa3" seviyesinde teyit edildi, görünümü negatiften durağana çekildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Güney Afrika'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu. Moody's açıklamasında, Güney Afrika'nın kredi notunun "Baa3" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün ise negatiften durağana çekildiği bildirildi.

Kredi notunun teyit edilmesiyle ilgili olarak, Güney Afrika kurumlarının daha şeffaf politika çerçevesine sahip olmaya başladığına yer verilen açıklamada, bunun devam etmesi halinde ekonomide düzelme, mali güçte de istikrar yakalanacağı vurgulandı.

Ülkenin ekonomik büyüme beklentilerinde gelişme görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, mali düzenleme planlarının kamu borcunu azaltacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, görünümün durağana çekilmesiyle ilgili olarak ise Güney Afrika'nın büyüme potansiyeline işaret edildi.

Büyüme, harcamalarda kısıtlama ve gelirlerde düzelme görüldüğü kaydedilen açıklamada, bunların etkin şekilde devam ettirilmesi durumunda kamu borcunun azalacağı belirtildi.Öte yandan açıklamada, hükümetin büyüme ve borç düzenlemeler konularında gücünü kaybetmesi durumunda Güney Afrika'nın notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu. Buna karşın, hükümetin borç yükünü azaltacak ve büyümeyi destekleyecek yapısal reformları başarıyla uygulaması halinde ülkenin kredi notunun yükseltilebileceği kaydedildi


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