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S&P İspanya'nın kredi notunu yükseltti

24.03.2018 - 13:57

Standard & Poor's (S&P), İspanya'nın kredi notunu yükselttiğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den yapılan açıklamada, İspanya'nın kredi notunun "BBB+" seviyesinden "A-" seviyesine yükseltilirken, görünümünün pozitif olduğu bildirildi.

Açıklamada, kredi notunun yükseltilmesiyle ilgili olarak, İspanya'nın ekonomik performansının güçlü kaldığı vurgulandı.

Geçen sene yüzde 3,1 büyüme yakalayan İspanya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesinin öngörüldüğüne yer verilen açıklamada, 2019-2021 döneminde ülke ekonomisindeki büyümenin avro bölgesi ortalamasını geçmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, hükümetin kamu finansmanını güçlendirmesi ve parasal mekanizmalarda ilerleme görülmesi durumunda İspanya'nın kredi notunun gelecek 24 ayda yeniden yükseltilebileceği bilgisine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, İspanya'nın ekonomik büyümesinin beklentilerin altında gerçekleşmesi veya kamu borcunun artması durumlarında ise ülkenin görünümünün durağana çekileceği uyarısında bulunuldu.


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