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Çin'den ABD'ye eş zamanlı misilleme

18.09.2018 - 10:41
Çin'den ABD'ye eş zamanlı misilleme

Çin, ABD'ye eş zamanlı olarak karşı tarife uygulayacak.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin ABD'nin ilave 200 milyar dolarlık Çin ürününe tarifeler koyma kararına hükümetin verdiği cevabı görüşmek üzere Pekin'de bir toplantı yapacağı bildirilmişti.

Çin, ABD'nin yeni tarifelerinin müzakerelere belirsizlik getirdiğini vurguladı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD samimi değil. ABD'nin şu andaki tek taraflı ticari eylemleri Çin tarafından kabul edilemez. Eşit temel üzerinde müzakere, ABD ile ticaret konusunu çözmenin tek yolu." denildi.

ABD, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak ve 2019'da bu vergi yüzde 25'e yükselecek.

Trump, "Bugün, 7 hafta süren kamuoyu bildirim süresi, oturumlar ve geniş yorum imkanlarının ardından USTR'ye yaklaşık 200 milyar dolarlık Çin ithalatına yönelik ek tarifeleri uygulamaya başlama direktifini verdim. 24 Eylül'de yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar yüzde 10 seviyesinde kalacak tarifeler, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e yükselecek." ifadelerini kullanmıştı.

 


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