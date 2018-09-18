Dev bankadan 'Türkiye' mesajı
Unicredit Yönetim Kurulu Başkanı Saccomanni, "Türkiye'nin temelleri güçlü, Türkiye'deki varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Yapı Kredi'nin ana ortaklarından İtalya'nın en büyük bankası Unicredit'in Yönetim Kurulu Başkanı Fabrizio Saccomanni Türkiye'nin temellerinin güçlü olduğunu ve Türkiye'deki varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.
Saccomanni bu açıklamayı Milano'da Bloomberg'in Avrupa Sermaye Piyasaları Forumu'nda yaptı.
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