Bakan Varank: Model fabrika projelerinin planlaması yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlaması yapıldı ve fon kaynakları bulundu" dedi.

AA Editör Masası'nın konuğu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları kaydetti:

*2023 yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Bunun için bir paradigma değişimine ihtiyaç var

*Gelir dağılımı, finansmana erişim, beşeri ve sosyal kalkınmada çok iyi seviyelere geldik.