Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 18 Eylül 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 245,5 liradan, çeyrek altın ise 400 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 245,5 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 primle 243,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 245,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 400 lira, Cumhuriyet altını da 1.633 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.200 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar endeksinde yaşanan gerilemenin, altının ons fiyatının 1.192-1.205 dolar bandında işlem görmesine neden olduğunu söyledi.

Memiş, ons altında yükseliş eğiliminin güçlenebilmesi için 1.207 dolar üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, "Küresel piyasalar, ABD-Çin arasındaki vergi tartışmalarına odaklandı. Bugün altının ons fiyatının 1.192-1.202 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." dedi.

Yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini ifade eden Memiş, gram altında bu hafta 247 liranın direnç, 230 lira seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.