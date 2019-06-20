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Çin ve ABD ticaret ekipleri görüşmeler yapacak

20.06.2019 - 12:26 | Son Güncelleme :
Çin ve ABD ticaret ekipleri görüşmeler yapacak | Ekonomi Haberleri

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD'nin üst düzey yetkililerinin ülke liderlerinin talimatları doğrultusunda ticaret görüşmeleri yapacaklarını ve Beijing'in Washington'un görüşmeler için uygun koşullar yaratacağını umduğunu belirtti.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin kendi sanayisinin sözlerine kulak vermesini, gümrük vergisi tehditlerini ve ticaret savaşını durdurmasını umduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i taahhütleri yerine getirmemesiyle suçlaması üzerine dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmeleri geçen ay başarısızlıkla sonuçlandı. Trump, Çin'den ithal mallara yönelik gümrük vergilerini artırdı ve bu vergileri daha fazla artırmakla tehdit etti.

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Salı günü Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, gelecek hafta Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 zirvesinde Trump ile biraraya gelme konusunda anlaşmıştı.


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