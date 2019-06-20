Endonezya politika faizini sabit tuttu | Ekonomi Haberleri

Endonezya Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini yüzde 6'da tuttu.

Endonezya Merkez Bankası (BI) beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmedi. Ancak banka faiz indirimi olasılığını değerlendirmek için küresel finansal koşulları izlediğini belirttikten sonra, likiditeyi artırmak amacıyla bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürmek için harekete geçti.

BI politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 6'da tuttu.