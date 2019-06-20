Rus petrol sektöründe OPEC belirsizliği | Emtia Haberleri

Rus petrol şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi Alekperov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasına yönelik belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, “Rus petrol şirketleri arasında ortak bir yaklaşım yok” dedi.

Rus petrol şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre küresel petrol arzının talebi aştığını söyledi.

Petrol fiyatlarında dalgalanma risklerinin devam ettiğine işaret eden Alekperov, “OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasına yönelik belirsizlikler devam ediyor. Rus petrol şirketleri arasında da ortak bir yaklaşım yok.” diye konuştu.

Petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler üretim kısıntısı anlaşmasına gitmişti. Günlük 1,2 milyon varillik kısıntının öngörüldüğü anlaşmanın süresi 30 Haziran’da sona eriyor.