"Çin ticaret savaşını hafifletecek önlemler açıklayacak"
Global Times'ın haberine göre; Çin ticaret savaşının olumsuz etkilerini hafifletecek önlemler açıklayacak.
Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times, ABD ile ticaret savaşının olumsuz etkilerini hafifletmek isteyen Beijing'in yeni bazı önlemler açıklayacağını bildirdi.
##$HABER_1457270$##
Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Hu Xijin, Twitter'da, "Önlemler hem Çin'li hem ABD'li şirketlere yarayacak" dedi.
- Bu ay hangi hisseleri 'AL'malı? İşte öneriler
- İşte uzmanlardan hisse önerileri !
- Yabancılar Merkez Bankası faiz kararı tahminini açıkladı
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN