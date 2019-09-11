"Çin ticaret savaşını hafifletecek önlemler açıklayacak"

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Hu Xijin, Twitter'da, "Önlemler hem Çin'li hem ABD'li şirketlere yarayacak" dedi.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times, ABD ile ticaret savaşının olumsuz etkilerini hafifletmek isteyen Beijing'in yeni bazı önlemler açıklayacağını bildirdi.

Global Times'ın haberine göre; Çin ticaret savaşının olumsuz etkilerini hafifletecek önlemler açıklayacak.

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