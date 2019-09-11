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EPDK 22 şirkete lisans verdi

11.09.2019 - 09:45
EPDK 22 şirkete lisans verdi | Ekonomi Haberleri

EPDK, elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 22 şirkete lisans verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 22 şirkete lisans verdi. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, enerji piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 14 şirkete elektrik üretim, 1 şirkete elektrik dağıtım, 1 şirkete elektrik tedarik, 1 şirkete akaryakıt depolama, 4 şirkete madeni yağ ve 1 şirkete de LPG dağıtıcı lisansı verildi.

Kurum, 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansını, 1 şirketin tedarik lisansını, 1 şirketin de üretim lisansını sona erdirdi.


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