"Dijital dönüşüm, şirketlere hem verimlilik hem de sürat kazandırıyor"

İş dünyasının geleceğini şekillendiren dijital dönüşüm hikayeleri, Dijital.İZ’de mercek altına alınıyor. Hürriyet TV’de yayınlanan Dijital.İZ’in bugünkü konuğu TeknoSA CEO’su Bülent Gürcan ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış oldu.

itelligence Türkiye ve Olmadık Projeler’in katkılarıyla hazırlanan Dijital.İZ’in bu haftaki bölümünde; TeknoSA CEO’su Bülent Gürcan ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış, dijital dönüşüm rüzgarını arkasına alarak sürdürdüğü istikrarlı büyümeyle ülke ekonomisinde etkin rol oynayan teknoloji perakendeciliği sektöründe dijital dönüşümün anlamını, sağladığı avantajları ve TeknoSA’nın dijitalleşme yolculuğunu anlattı.

Çekimleri itelligence Türkiye’nin Ataşehir’deki ofisinde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Hürriyet Dijital İçerik Sorumlusu Sevin Turan’ın yaptığı Dijital.İZ’in bu haftaki bölümünde, TeknoSA CEO’su Gürcan, TeknoSA’nın Türkiye’nin dört bir yanındaki 68 mağazasında ve internet sitesinde yılda 200 milyon civarında ziyaretçi ağırladığını belirterek, “TeknoSA bu işin referans noktası; bugün müşteriler TeknoSA’dan almasalar bile yeni ne çıkmış diye görmek için ya mağazamıza ya da internet sitemize ziyarette bulunuyorlar” dedi. TeknoSA’nın Dr. Teknolog, TeknoGaranti, TeknoSACell ve PREO gibi hizmetleriyle de fark yarattığını vurgulayan Gürcan, “Birçok araştırmada en sevilen ve beğenilen teknoloji marketi seçiliyoruz” diye konuştu.

TeknoSA’nın itelligence Türkiye’yle birlikte hayata geçirdiği çok kanallı e-ticaret projesi hakkında da bilgi veren Gürcan, “İnternet hayatımıza girdiğinde bizim gibi klasik perakendeciler ‘Eyvah’ dedi ama bugün trendlere baktığımızda internet bizim gibi mağazacılık ve çoklu kanalları iyi uygulayan firmalar için çok yararlı bir araç oldu. Bir başka araştırma da diyor ki, müşterilerin yüzde 63’ü omnichannel; yani mağazaya gidiyor, web’e gidiyor. Bir diğer verimize göre de müşterinin yüzde 76’sı önce Teknosa.com’u inceliyor. Biz bu omnichannel’ı nasıl daha iyi uygularız diye düşündük ve SAP Hybris’in işimize çok yarayacağını fark ettik. Kimle yapabiliriz bunu diye araştırdığımızda da bize göre Türkiye’nin en iyisi olan dünyada iş yapmış itelligence’la yola koyulduk” diye konuştu.

Projenin en büyük getirisinin “Click&Collect” diye adlandırılan internet-mağaza birlikteliğine muazzam bir hız kazandırması olduğunu söyleyen Gürcan şöyle devam etti: “Eskiden biraz daha tekleyerek yürüyen süreçler şimdi son derece hızlandı ve kesintisiz bir hale geldi. Diğer taraftan sitemizin açılış hızı yüzde 30, server’ların hızı yüzde 60 arttı. Aynı anda CRM modülü de devreye girdi hem site hem müşteri deneyimi çok hızlı bir hale geldi. Diğer taraftan kampanya tanımlamaları ekiplerin bir hayli zamanını alıyordu. Pek çok manuel iş yapılıyordu. Şimdi ekipler kampanyaları çok hızlı bir şekilde tanımlayabiliyor. Hem işe verimlilik geldi, hem de sürat kazandık.”

TeknoSA’nın bugünkü stratejisinin kilit kelimesinin “kişiselleştirme” olduğunun da altını çizen Gürcan, “Ürün, hizmet ve kampanyalarımızı ne kadar kişiselleştirebilirsek müşterilerimiz de kendini o kadar iyi hissedecek, hayatı kolaylaşacak. Biz dijital dünyayı, yapay zekayı ve akıllı veriyi kullanarak bu tarafa doğru gidiyoruz. Artık ürünlerden ziyade müşteriye yarayan hizmeti kim verirse o öne çıkacak” diye düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

“PEK ÇOK KİŞİNİN HAYAL ETTİĞİ ŞEYLERİ BİZ TEKNOSA’YLA BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİK”

itelligence Türkiye CEO’su Dr. Danış da dijital dönüşümü “mevcut iş modellerini teknolojiden faydalanarak geri dönüşü olmayacak şekilde kökten değiştiren” bir süreç olarak tanımlarken, itelligence Türkiye’nin TeknoSA ile birlikte gerçekleştirdiği projenin, bu hikayenin en iyi örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

TeknoSA projesinin diğer ERP projelerinden farkının canlıya çıkar çıkmaz müşteriye dokunması olduğunun altını çizen Dr. Danış, “Bu proje yapılış şekliyle de çok özel, tamamen bulut üzerinde dizayn edilmiş bir proje. Yani aslında pek çok kişinin konsept olarak konuştuğu, hayal ettiği birçok şeyi biz TeknoSA’yla birlikte hayata geçirdik. O yüzden sadece Türkiye için değil dünyada da önemli bir örnek. Uçtan uca tamamen bulut mimarisinde yapılmış ilklerden biriyiz” dedi.

Dr. Danış sözlerini, “Günümüzde şirketleri farklılaştıran konu, teknolojiyi nasıl bir senaryoda kullandığınız ve nasıl farklılaştığınız. Burası tamamen hayal gücüyle sınırlı. Bu tamamen sizin sektörünüzle, müşterinizi anlamanızla ilgili ve bunlar için de bir sürü araçlar var” cümleleriyle noktaladı.

Her çarşamba saat 10.30’da Hürriyet TV’de yayınlanacak Dijital.İZ’in önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünün konukları Mercedes-Benz Türk Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış.

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