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Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

22.03.2018 - 10:09

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 25 baz puan artırmasının ardından, Çin Merkez Bankası (PBOC) bu yıl ilk kez kısa vadeli faiz oranını yükseltti.

Merkez bankasının bu adımı Beijing'in finansal risklere ilişkin sert önlemler alsa da küresel piyasa trendlerini göz önünde bulundurduğunun sembolik bir hatırlatması oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.5-1.75 aralığına yükseltirken, yılın kalanında en az iki defa daha faiz artıracağı öngörüsünde bulundu.

Merkez bankası, bankalara para akışını düzenlemek için kullandığı 7 gün vadeli ters repo faizini 5 baz puan yükseltirken, bir yıl vadeli kaynak sağladığı orta vadeli borç verme imkanı faizini de 5 baz puan artırdı.

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PBOC mali piyasaya 10 milyar yuan (1.58 milyar dolar) aktardığını açıkladı.

Yapılan açıklamada kararın Fed'in faiz artırımına verilen normal tepki olduğu ve piyasa beklentilerini karşıladığı belirtildi.

Merkez bankasının beklenen bu kararı yeni başkan Yi Gang döneminde alınan ilk önemli politika kararı oldu.

 


Etiketler

  • Merkez Bankası
  • finansal riskler
  • sert önlemler
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