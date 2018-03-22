‹ Önceki Haber Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Brezilya'nın faiz oranları rekor seviyede

22.03.2018 - 10:12

Brezilya Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi yüzde 6.5'e düşürdü, daha fazla gevşeme sinyali verdi.

Brezilya Merkez Bankası, faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyesine indirdi ve enflasyonun düşük kalmaya devam etmesiyle Mayıs toplantısında beklenmeyen şekilde yeni bir faiz indirimi yapabileceğinin sinyalini verdi.

Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası komitesi, gösterge Selic faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 6.50'e düşürdü. Böylece Ekim 2016'dan bu yana 775 baz puanlık indirim yapılmış oldu.

##$HABER_1444871$##

Reuters anketine katılan ekonomistler de aynı yönde bir karar bekliyorlardı.

Banka'dan yapılan açıklamada, "Bir sonraki toplantıya ilişkin olarak, şu anda Copom ek ılımlı parasal gevşemeyi uygun görüyor... Komite, ekonomiye verilen bu ek desteğin enflasyonun gecikmeli olarak hedefe yaklaşmasını riskini azalttığına karar verdi" denildi.


Etiketler

  • para politikası
  • parasal gevşeme
  • COPOM
‹ Önceki Haber Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.387 Değişim: -0,22% Hacim : 5.846 Mio.TL Son veri saati : 17:36
Düşük 117.180 22.03.2018 Yüksek 118.590
Açılış: 118.375
3,9308 Değişim: 0,57%
Düşük 3,8993 22.03.2018 Yüksek 3,9365
Açılış: 3,9086
4,8469 Değişim: 0,45%
Düşük 4,8201 22.03.2018 Yüksek 4,8514
Açılış: 4,82495
168,28 Değişim: 0,49%
Düşük 166,79 22.03.2018 Yüksek 168,36
Açılış: 167,45
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.