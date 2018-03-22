Brezilya'nın faiz oranları rekor seviyede

Brezilya Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi yüzde 6.5'e düşürdü, daha fazla gevşeme sinyali verdi.

Brezilya Merkez Bankası, faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyesine indirdi ve enflasyonun düşük kalmaya devam etmesiyle Mayıs toplantısında beklenmeyen şekilde yeni bir faiz indirimi yapabileceğinin sinyalini verdi.

Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası komitesi, gösterge Selic faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 6.50'e düşürdü. Böylece Ekim 2016'dan bu yana 775 baz puanlık indirim yapılmış oldu.

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Reuters anketine katılan ekonomistler de aynı yönde bir karar bekliyorlardı.

Banka'dan yapılan açıklamada, "Bir sonraki toplantıya ilişkin olarak, şu anda Copom ek ılımlı parasal gevşemeyi uygun görüyor... Komite, ekonomiye verilen bu ek desteğin enflasyonun gecikmeli olarak hedefe yaklaşmasını riskini azalttığına karar verdi" denildi.

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