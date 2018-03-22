Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 22 Mart dolar fiyatları )

Dolar kuru, Fed'in bu yıl üç faiz artırım tahminini korumasının ardından piyasalarda yaşanan iyimserlikle 3.90 seviyesinin altını görürken, tekrar yönünü yukarı çevirdi.Sterlin ise tarihi rekor kırdı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl toplamda kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasada bankanın üç artırım tahminini koruması olumlu algılanırken, Fed sonrası yönünü aşağı çeviren dolar/TL, ilerleyen saatlerde tekrar yükselişe geçti.

Dolar kuru gün içerisinde en düşük 3.8992 seviyesini görürken, en yüksek 3.9365 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 17.18 itibarıyla 3.9278 seviyesinde hareket ederken, Euro/TL 4.8435 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.2322 seviyesinde bulunuyor.

Bu hafta tarihi zirve olan 4.4098'e kadar yükselen, dün ise 4.3828/4.3841 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.3707/4.3739 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi 89.88 seviyesinde...

STERLİN TARİHİ REKOR KIRDI

Sterlin/TL 5.5730 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırarken, aynı dakikalarda 5.5518 seviyesinde bulunuyordu.

DOLAR YENİDEN 3.95 TL'YE HAREKET EDEBİLİR

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Fed açıklamasında ılımlı olduğu kadar şahin noktaların da olduğunu söyleyerek, "Piyasa bu yıl kaç faiz artırımı olacağına odaklanmıştı, tahmin üç artırımda tutulduğu için Fed henüz gaza basmıyor algısı biraz daha hakim oldu. Ancak ileriye dönük tahminler yukarı güncellendiği için Fed'in ekonomi açısından hala iyimser olduğunu gösteriyor. Bu açıklama piyasalara zaman kazandıran bir açıklama oldu" dedi. Ve şöyle devam etti:

"Akabinde TL dahil gelişmekte olan ülkeler olumlu tepki verdi. Dolar/TL'de 3.90 teknik bant olarak çalışıyor, bu sabah hafif tepki mahiyetinde yukarı hareket var. Ancak Fed öncesi seviye olan 3.92'ye kadar tepki bölgesi, bu seviyenin üzerine eğilim başlarsa 3.95'e hareket olabilir. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump'ın Çin'e gümrük vergisi açıklaması bekleniyor. Bu bir yandan dolar açısından bir yandan da risk iştahı açısından olumsuz olacaktır."

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