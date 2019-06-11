Çimento sektörünün ihracatı yüzde 60 yükseldi | Ekonomi Haberleri

Çimento sektörünün toplam ihracatı, yılın ilk beş ayında yaklaşık yüzde 60 artırarak 383 milyon dolara yükseldi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, yıl sonunda 2018'e göre yüzde 30 ihracat artışı sağlama hedefimiz var, bu hedefi tutturacağımıza inanıyoruz. Amacımız, küresel çimento tüketiminin yüzde 3.0 artmasının beklendiği 2019 yılında, uluslararası rekabet artarken ülkemizin bu alandaki pazar payını artırmaktır dedi.

115 ÜLKENİN ÇİMENTOSU TÜRKİYE'DEN GİDİYOR

Ünal Türkiyede yaklaşık 500 ihracatçı çimento firmasının faaliyet gösterdiğini ve 115 ülkeye çimento ihraç ettiklerini belirterek, Global ölçekteki likidite daralması, döviz kurlarındaki dalgalanma, yatımlardaki yavaşlama tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor. Yurt içi talepte bir azalma olduğunu inkar edecek durumda değiliz. Tüm bu gelişmelere rağmen geleceğe olan inancımız ve ülkemiz için değer üretmedeki kararlılığımızla Türk çimento sektörü olarak dış pazarlara odaklanıyor, hem ihracat hacmimizi hem de ihracat pazarlarımızı geliştirmek için gayret sarf ediyoruz dedi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ÇİMENTO ÜRETİCİSİ TÜRKİYE

Yurt genelindeki 55 entegre fabrika, yüzde 53 kapasite kullanımı ve 19 bin sektör çalışanıyla 600 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ünal, Bugün Avrupanın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük üreticisi ve üçüncü büyük ihracatçısıyız. Dolayısıyla dünya çimento sektöründe en yüksek rekabet gücüne sahip ülke biziz. Diğer yandan üretim gücünün yanı sıra ürün kalitesi, mükemmel hizmet, çevreye duyarlı yaklaşım, iş sağlığı ve güvenliğinde örnek performans da Türk çimento sektörünün uluslararası itibarını güçlendiren diğer etmenlerdir. INTERCEM Konferansını ülkemize, İstanbula getiren de bu değerlerin toplamıdır dedi.

ÇEİS olarak 1.5 milyon lira yatırımla Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezini faaliyete geçirdiklerini anlatan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada her yıl yaklaşık üç bin mavi ve beyaz yakalı çalışana eğitim veriyoruz. Sektörümüzde çalışan işçilerin tamamının eğitimini altı yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, dünya genelinde üretim ve ihracat konusunda güçlü bir konumda olan Türk çimento sektörünün başarısındaki en büyük payı nitelikli insan kaynağı oluşturmaktadır. Gerek işe alım aşamasında gerekse çalışanlarımızın yetiştirilmesi sürecinde hem mesleki hem de kişisel gelişime önem veriyoruz. Bu doğrultuda, özellikle üniversiteler ile işbirliğimizi yaygınlaştırmaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi ile çimento sektöründeki yöneticilere yönelik eğitimler gerçekleştirdik, devam ediyoruz."