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Dünyanın en değerli markası belli oldu

11.06.2019 - 16:11 | Son Güncelleme :
Dünyanın en değerli markası belli oldu | Ekonomi Haberleri

e-ticaret şirketi Amazon, dünyanın en değerli markası seçildi.

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, WPP araştırma ajansı Kantarın verilerinin derlenmesiyle oluşturulan BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka sıralamasında 315.1 milyar dolarla dünyanın en değerli markası oldu. Şirketin küresel BrandZ başkanı Doreen Wang Amazonun söz konusu başarısını, şirketin hizmetlerindeki portföy çeşitliliğine borçlu olduğunu ve Amazon markasındaki büyümenin, markaların bireysel kategori ve bölgelere olan bağımlılığının nasıl azalttığını gösterdiğini söyledi.

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Amazon listedeki yükselişiyle, listede toplam 12 yıldır sıralanan ve bu yıl 309.5 milyar dolar ve 309 milyar dolar ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alan Apple ve Googleı geçti. BranZnin listesinde ayrıca Microsoft dördüncü sırada yer alırken, Microsoftu sırasıyla Visa, Facebook, Alibaba, Tencent, McDonalds ve AT&T takip etti.


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