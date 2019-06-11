‹ Önceki Haber Çimento sektörünün ihracatı yüzde 60 yükseldi Çimento sektörünün ihracatı yüzde 60 yükseldi Sonraki Haber › İnşaat malzemeleri ihracatında fiyatlar düştü, miktar arttı İnşaat malzemeleri ihracatında fiyatlar düştü, miktar arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

11.06.2019 - 16:28
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 34 milyar 340 milyon lira azalarak 2 trilyon 548 milyar 626 milyon liraya indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Mayıs ile biten haftada 34 milyar 340 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 582 milyar 966 milyon liradan 2 trilyon 548 milyar 626 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 54 milyar 525 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 2,3 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 268 milyar 980 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Mayıs ile biten haftada 62 milyon lira azalarak 402 milyar 779 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 182 milyar 673 milyon lirası konut, 6 milyar 180 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 925 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 713 milyon lira gerileyerek 391 milyar 532 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 4,8 artarak 106 milyar 758 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar 478 milyon lirası taksitli, 61 milyar 279 milyon lira taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,52 artarak 111 milyar 443 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 75 milyar 511 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 120 milyon lira artarak 562 milyar 631 milyon liraya çıktı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Çimento sektörünün ihracatı yüzde 60 yükseldi Çimento sektörünün ihracatı yüzde 60 yükseldi Sonraki Haber › İnşaat malzemeleri ihracatında fiyatlar düştü, miktar arttı İnşaat malzemeleri ihracatında fiyatlar düştü, miktar arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
91.304 Değişim: -1,41% Hacim : 2.537 Mio.TL Son veri saati : 14:18
Düşük 91.097 13.06.2019 Yüksek 92.173
Açılış: 92.173
5,8402 Değişim: 0,55%
Düşük 5,8031 13.06.2019 Yüksek 5,8528
Açılış: 5,8082
6,6041 Değişim: 0,68%
Düşük 6,5549 13.06.2019 Yüksek 6,6195
Açılış: 6,5595
250,94 Değişim: 0,77%
Düşük 248,89 13.06.2019 Yüksek 251,61
Açılış: 249,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.