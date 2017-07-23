‹ Önceki Haber Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı Sonraki Haber › S&P, Yunanistan`ın görünümünü pozitife çevirdi S&P, Yunanistan`ın görünümünü pozitife çevirdi

"Çıkan karar piyasaları etkilemeyecek"

23.07.2017 - 23:12

İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Turşucu, piyasalarda Fitch’e yönelik ekstra bir fiyatlamanın olmadığını ve beklenti yönünde çıkan kararın piyasaları etkilemeyeceğini söyledi.

Fitch’in Türkiye ile ilgili değerlendirmelerini yorumlayan İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, piyasaların seyrini etkileyecek sürpriz bir karar ve açıklama olmadığını söyledi.

Turşucu’nun değerlendirmeleri şöyle:

Fitch beklentiler paralelinde Türkiye’nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmedi. Piyasalarda Fitch’e yönelik ekstra bir fiyatlamanın zaten olmadığını ve beklenti yönünde çıkan bu kararın piyasaları etkilemesini beklemiyorum. Olumlu ya da olumsuz yönde bir değişiklik olması piyasalarda etkili olabilirdi. TL ve borsa açısından nötr etkiler bekliyorum.

Fitch açıklamalarında Türkiye’nin cari açığının yüksek ve kalıcı olduğunu yinelerken, dış finansmana karşı ekonominin kırılganlık taşımaya devam ettiğini belirtiyor. Cari açığın finansmanının dış borçlardaki artış eğilimini koruyacağını belirtiyor. Geçici mali teşviklerin ve Kredi Garanti Fonu ile verilen kredilerin yılın ikinci yarısında da ekonomide canlılıklara yaratabileceğini ve büyümeyi desteklemeye devam edeceğini ifade ediyor. Kredi Garanti Fonunun genel kamu maliyesi dengesindeki dengeyi etkileyebileceği ifade edilirken, mali teşviklerin devam ettirilmesinin mali disiplin konusunda soru işaretleri yaratabileceği de ifade ediliyor. Geçici teşviklerin büyümeyi desteklediği ancak yapısal reformların yapılmadığı da işaret edilen konular arasında.

Genel kamu maliyesi, disiplini ve Bankaların streslere karşı dayanıklılığı konusunda olumlu görüş bildiriyor.

Fitch kredi notunu olumsuz etkileyebilecek gelişmeler arasında, dış finansman zafiyetlerinin artması, kamu maliyesinde zayıflama, borç / GSYH oranının akran ülkeler ortalamasına yükselmesi, siyasi istikrarın kaybolması ve güvenlik durumundaki bozulmaları ön plana çıkarıyor.

Buna karşın kredi notunu olumlu etkileyecek faktörleri ise, yapısal eksikliklerin giderilmesi ve dış finansman için gerekli reformların yapılması, makroekonomik göstergelerin belirgin bir şekilde düzelmesini sağlayacak siyasi istikrar ve güvenlik ortamı olarak belirtmiş.


‹ Önceki Haber Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı Sonraki Haber › S&P, Yunanistan`ın görünümünü pozitife çevirdi S&P, Yunanistan`ın görünümünü pozitife çevirdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.424 Değişim: 0,67% Hacim : 1.641 Mio.TL Son veri saati : 11:45
Düşük 106.957 25.07.2017 Yüksek 107.464
Açılış: 107.078
3,5584 Değişim: 0,04%
Düşük 3,5508 25.07.2017 Yüksek 3,5642
Açılış: 3,55695
4,1479 Değişim: 0,10%
Düşük 4,1378 25.07.2017 Yüksek 4,1570
Açılış: 4,14385
143,29 Değişim: -0,18%
Düşük 143,25 25.07.2017 Yüksek 143,81
Açılış: 143,54
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.