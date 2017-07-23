"Çıkan karar piyasaları etkilemeyecek"

İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Turşucu, piyasalarda Fitch’e yönelik ekstra bir fiyatlamanın olmadığını ve beklenti yönünde çıkan kararın piyasaları etkilemeyeceğini söyledi.

Fitch’in Türkiye ile ilgili değerlendirmelerini yorumlayan İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, piyasaların seyrini etkileyecek sürpriz bir karar ve açıklama olmadığını söyledi.

Turşucu’nun değerlendirmeleri şöyle:

Fitch beklentiler paralelinde Türkiye’nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmedi. Piyasalarda Fitch’e yönelik ekstra bir fiyatlamanın zaten olmadığını ve beklenti yönünde çıkan bu kararın piyasaları etkilemesini beklemiyorum. Olumlu ya da olumsuz yönde bir değişiklik olması piyasalarda etkili olabilirdi. TL ve borsa açısından nötr etkiler bekliyorum.

Fitch açıklamalarında Türkiye’nin cari açığının yüksek ve kalıcı olduğunu yinelerken, dış finansmana karşı ekonominin kırılganlık taşımaya devam ettiğini belirtiyor. Cari açığın finansmanının dış borçlardaki artış eğilimini koruyacağını belirtiyor. Geçici mali teşviklerin ve Kredi Garanti Fonu ile verilen kredilerin yılın ikinci yarısında da ekonomide canlılıklara yaratabileceğini ve büyümeyi desteklemeye devam edeceğini ifade ediyor. Kredi Garanti Fonunun genel kamu maliyesi dengesindeki dengeyi etkileyebileceği ifade edilirken, mali teşviklerin devam ettirilmesinin mali disiplin konusunda soru işaretleri yaratabileceği de ifade ediliyor. Geçici teşviklerin büyümeyi desteklediği ancak yapısal reformların yapılmadığı da işaret edilen konular arasında.

Genel kamu maliyesi, disiplini ve Bankaların streslere karşı dayanıklılığı konusunda olumlu görüş bildiriyor.

Fitch kredi notunu olumsuz etkileyebilecek gelişmeler arasında, dış finansman zafiyetlerinin artması, kamu maliyesinde zayıflama, borç / GSYH oranının akran ülkeler ortalamasına yükselmesi, siyasi istikrarın kaybolması ve güvenlik durumundaki bozulmaları ön plana çıkarıyor.

Buna karşın kredi notunu olumlu etkileyecek faktörleri ise, yapısal eksikliklerin giderilmesi ve dış finansman için gerekli reformların yapılması, makroekonomik göstergelerin belirgin bir şekilde düzelmesini sağlayacak siyasi istikrar ve güvenlik ortamı olarak belirtmiş.