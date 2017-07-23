S&P, Yunanistan`ın görünümünü pozitife çevirdi

S&P, Yunanistan`ın kredi görünümünü ülke ekonomisindeki toparlanma çerçevesinde "durağan"dan "pozitif"e revize etti. Ülkenin "B-" seviyesindeki kredi notu ise değiştirilmedi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P),Yunanistan'ın kredi görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltti, kredi notunu ise "B-" olarak teyit etti.

S&P'nin sitesinden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi görünümünün, ülke ekonomisindeki toparlanma çerçevesinde "durağan"dan "pozitif"e revize edildiği belirtildi.

Görünümdeki yukarı yönlü revizyonun ülkenin kredi notunun gelecek 12 ay içerisinde yükseltilme ihtimalinin en az üçte bir olduğu anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Ekonomik toparlanmanın yanı sıra yasalaşan mali reformlar ve ilave borç hafifletilmesinin, Yunanistan'ın kamu borcu/Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oranını 2020'ye kadar düşürmesini sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle Yunanistan'ın uzun vadeli yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunu B- olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife çevirme kararı aldık."

Açıklamada, Yunan ekonomisinin 2017-2020 döneminde nominal bazda ortalama yüzde 2,8 büyüyeceği ve GSYH'nin yaklaşık yüzde 3'ü kadar bütçe fazlası vereceği tahminleri de paylaşıldı.

Ayrıca geçen yıl yüzde 179 seviyesinde bulunan kamu borcu/GSYH oranının 2020 itibarıyla yüzde 158'e düşeceği öngörüldü.

S&P'nin kredi notu ve görünüm açıklaması, Uluslararası Para Fonunun (IMF), Yunanistan'a üçüncü kurtarma paketi programı kapsamında 1,6 milyar avroluk kredi verilmesini onaylamasının ardından geldi.