Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli notunu BB+ olarak teyit etti. Türkiye'nin kıdemli teminatsız yabancı para cinsinden kredi notunu da BB+ olarak teyit eden Fitch, yerel para cinsinden uzun vadeli notu BBB- olarak tekrarladı.

Uzun vadeli kredi notlarının görünümü 'durağan' olarak belirlendi.

Türkiye'nin ülke tavanı notunu BBB- olarak yenileyen Fitch, yabancı para cinsinden kısa vadeli notunu B, yerel para cinsinden kısa vadeli notunu F3 olarak korudu.