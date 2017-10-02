‹ Önceki Haber Domates üreticilerinin 15 Ekim umudu Domates üreticilerinin 15 Ekim umudu Sonraki Haber › Eylülde ihracat yükseldi Eylülde ihracat yükseldi

Cepten internete girenler dikkat! Yüzde 50 zam geldi

02.10.2017 - 06:27

Özel İletişim Vergisi’nin yüzde 7.5’te eşitlenmesinin nedeni, WhatsApp gibi uygulamalarla internetten iletişimin artması. 800 milyon liraya yakın vergi kaybı doğunca data ve internette yüzde 5’lik ÖİV yüzde 50 artırıldı.

Habertürk Gazetesi'nden Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; halen cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15, data ve internetten yüzde 5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınıyor. Torba yasa tasarısı ile söz konusu tüm hizmetlerden yüzde 7.5 vergi alınacak. Maliye’nin bu kararı almasında, telefon görüşmelerinin artık WhatsApp, Face Time, Viber gibi uygulamalar aracılığıyla internet üzerinden yapılmaya başlamasının etkili olduğu belirlendi.

Telefon görüşmelerinin internet üzerinden yapılması, yüzde 5 vergi alınan internetin payını artırdı. Bu yıl eylül ayı için düzenlenen 26.70 TL’lik faturada toplam 1.52 TL ÖİV tahsil edildi. Bunun 0.66 TL’si yüzde 25 vergiye tabi telefon konuşmalarından, 0.86 TL’si ise yüzde 5 vergiye tabi internet hizmetlerinden elde edildi. Faturanın içinde telefon konuşmalarının payı 2.64 TL’ye gerilerken, internetin payı 17.20 TL’ye çıktı. Maliye’ye ödenen ÖİV tutarı 86 kuruş azaldı. Türkiye’de 77 milyon GSM abonesi bulunduğu dikkate alınırsa, Maliye’nin bu hesapla bile yıllık kaybı 800 milyon liraya ulaşıyor.

İLETİŞİM DEĞİŞİNCE HAREKETE GEÇİLDİ

İnternet kullanımının her geçen gün daha da artmasını dikkate alan Maliye Bakanlığı, Özel İletişim Vergisi gelirlerindeki kaybı önlemek için hızla harekete geçerek yasa değişikliğini gündeme getirdi. Torba yasa tasarısının TBMM’de kabul edilmesi halinde cep telefonu görüşmeleri, sabit telefon görüşmeleri, data ve internet üzerinden yüzde 7.5 oranında tek vergi alınacak.


‹ Önceki Haber Domates üreticilerinin 15 Ekim umudu Domates üreticilerinin 15 Ekim umudu Sonraki Haber › Eylülde ihracat yükseldi Eylülde ihracat yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
103.488 Değişim: 0,56% Hacim : 1.431 Mio.TL Son veri saati : 11:56
Düşük 102.883 02.10.2017 Yüksek 103.574
Açılış: 102.934
3,5790 Değişim: 0,32%
Düşük 3,5597 02.10.2017 Yüksek 3,5863
Açılış: 3,5675
4,2060 Değişim: -0,12%
Düşük 4,1942 02.10.2017 Yüksek 4,2139
Açılış: 4,211
146,67 Değişim: -0,08%
Düşük 146,15 02.10.2017 Yüksek 146,87
Açılış: 146,79
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.