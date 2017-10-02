Cepten internete girenler dikkat! Yüzde 50 zam geldi

Özel İletişim Vergisi’nin yüzde 7.5’te eşitlenmesinin nedeni, WhatsApp gibi uygulamalarla internetten iletişimin artması. 800 milyon liraya yakın vergi kaybı doğunca data ve internette yüzde 5’lik ÖİV yüzde 50 artırıldı.

Habertürk Gazetesi'nden Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; halen cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15, data ve internetten yüzde 5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınıyor. Torba yasa tasarısı ile söz konusu tüm hizmetlerden yüzde 7.5 vergi alınacak. Maliye’nin bu kararı almasında, telefon görüşmelerinin artık WhatsApp, Face Time, Viber gibi uygulamalar aracılığıyla internet üzerinden yapılmaya başlamasının etkili olduğu belirlendi.

Telefon görüşmelerinin internet üzerinden yapılması, yüzde 5 vergi alınan internetin payını artırdı. Bu yıl eylül ayı için düzenlenen 26.70 TL’lik faturada toplam 1.52 TL ÖİV tahsil edildi. Bunun 0.66 TL’si yüzde 25 vergiye tabi telefon konuşmalarından, 0.86 TL’si ise yüzde 5 vergiye tabi internet hizmetlerinden elde edildi. Faturanın içinde telefon konuşmalarının payı 2.64 TL’ye gerilerken, internetin payı 17.20 TL’ye çıktı. Maliye’ye ödenen ÖİV tutarı 86 kuruş azaldı. Türkiye’de 77 milyon GSM abonesi bulunduğu dikkate alınırsa, Maliye’nin bu hesapla bile yıllık kaybı 800 milyon liraya ulaşıyor.

İLETİŞİM DEĞİŞİNCE HAREKETE GEÇİLDİ

İnternet kullanımının her geçen gün daha da artmasını dikkate alan Maliye Bakanlığı, Özel İletişim Vergisi gelirlerindeki kaybı önlemek için hızla harekete geçerek yasa değişikliğini gündeme getirdi. Torba yasa tasarısının TBMM’de kabul edilmesi halinde cep telefonu görüşmeleri, sabit telefon görüşmeleri, data ve internet üzerinden yüzde 7.5 oranında tek vergi alınacak.