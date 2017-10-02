Domates üreticilerinin 15 Ekim umudu

SERA Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, son iki yıldır gündemde olan Rusya’ya domates ihracatına ilişkin, “Görüşmeler olumlu seyrediyor 1 Ekim olmasa da 15 Ekim gibi bu ambargonun kalkmasını bekliyoruz” dedi.

Rusya’nın olumsuz tutumu nedeniyle, domates üreticilerinin sıkıntı yaşadığını anlatan Yanmaz, tarafların olumlu açıklamalarının sektöre umut aşıladığını dile getirdi. Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı Yevgeni Gromıko’nun, Türkiye’den domates ithalatının devam etmesine yönelik tekliflerini hükümete ilettiklerini söylemesi ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin açıklamalarının kendilerini sevindirdiğini anlatan Yanmaz, kısa süre önce Rusya’dan bağımsız bir heyetin Türkiye’ye gelerek kendileriyle bu konuyu görüştüğünü belirtti.

Yanmaz, “Heyet, özel bir izinle kasım ve mayıs döneminde ilk olarak 10, sonrasında 50 ve son olaraka 300 bin ton domates alacaklarını söylediler. Rusya kesinlikle hormonlu ürün istemiyor, biz de topraksız tarım kültürüyle üretim yapan firmalar olarak, asla hormon kullanmıyoruz ve en kaliteli domatesi üretiyoruz. SERA-BİR logolu ürünleri AB ülkelerine de gönderiyoruz bu açıdan bir kaygımız bulunmuyor” dedi.