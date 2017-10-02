Eylülde ihracat yükseldi

TİM verilerine göre, eylülde ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 artışla 11.3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi eylül ayına ilişkin ihracat verilerini yayımladı. Buna göre, eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 11 milyar 337 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık dönemde yüzde 9 artış kaydedilen ihracat, 153 milyar 24 milyon dolara ulaştı.

İHRACATTA LİDER OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Eylül ayında 2 milyar 152 milyon 110 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 294 milyon 611 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 280 milyon 260 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri sektörleri takip etti. Eylül ayında en fazla ihracat artışı, yıllık bazda yüzde 420,9 ile gemi ve yat sektöründe kaydedildi.

TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 14,6'SINI TARIM OLUŞTURDU

Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 82'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 8,9'luk artışla 9 milyar 304 milyon 620 bin dolarlık ihracat yapıldı. Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 14,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 6,9'luk artışla 1 milyar 653 milyon 416 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3,3 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 17,8'lik yükselişle 379 milyon 271 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

IRAK'A İHRACAT YÜZDE 2,2 ARTTI

İhracat pazarları bazında eylül ayında 139 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden Almanya'ya yüzde 8,3, İngiltere'ye yüzde 14, ABD'ye yüzde 36,5, İtalya'ya yüzde 1,5 ve Irak'a yüzde 2,2 artış kaydedildi. Eylülde en fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış ise yüzde 54 ile Rusya'yla oldu.

Eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke ise Almanya oldu. Almanya'ya eylülde 1 milyar 217 milyon 935 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Almanya'yı İngiltere, Irak, İtalya ve ABD takip etti. İhracattaki payı yüzde 51,6 seviyelerinde olan AB pazarına ihracat eylül ayında yüzde 10,2 artış gösterdi.