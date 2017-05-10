Canikli'den 'dolar' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Canikli, piyasalardaki dalgalanmanın normal düzeyde olduğunu ve dolarda şu an 3.50-3.60 arasında dar bir bantta dalgalanmanın olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir televizyon kanalında ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Canikli, "Şu an piyasalardaki dalgalanma normal düzeyde, kur şu an 3.50-3.60 arasında son derece dar bir bantta dalgalanıyor. Dolar/TL'nin 3.56'dan 3.61'e çıkması bir anlam ifade etmiyor, döviz piyasamız istikrar kazanmış durumda" dedi.

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Enflasyonda tepe noktasının görüldüğünü belirten Canikli, "Enflasyon bundan sonra düşüş trendine girecek. Dalgalanmalar olabilir ancak yıl sonunda enflasyonda tek hane göreceğiz. Enflasyonda kur geçişkenliği bir süre daha azalarak devam edecektir, enflasyondaki düşüşe bağlı olarak faiz oranları da aşağı yönlü olacak" şeklinde kaydetti.

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Başbakan Yardımcısı Canikli büyüme ile ilgili olarak ise, "Büyümede 2017 için yüzde 4.4 hedefi hala geçerli, tereddüdümüz yok, sürpriz de gelebilir" açıklamasında bulundu.