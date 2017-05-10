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Türkiye büyüme tahminini düşürdü

10.05.2017 - 12:44

EBRD Türkiye için 2017 büyüme tahminini 0.4 puan düşürdü.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bugün yaptığı açıklamada Türkiye için 2017 yılı ekonomik büyüme tahminini 0.4 puan düşürerek yüzde 2.6'ya çekti. Raporda büyüme beklentisinin düşürülme nedenleri arasında kredi notunun indirilmesi, darbe girişiminden bu yana devam eden olağanüstü hal ve liranın dolar karşısında 2016'da yüzde 17 zayıflayarak enflasyonun Şubat ayında beş yıldır ilk defa çift haneli rakamlara çıkmasına neden olması gösterildi.

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Ekonomik büyüme beklentisinin 2018 için yüzde 3 olduğu raporda, "Türkiye'nin dış durumu zorluk oluşturmaya devam ediyor. Brüt dış finansman ihtiyacı gayrı safi yurt içi hasılanın neredeyse yüzde 25'ine denk geliyor ve ülkeyi küresel likidite şartlarına karşı hassas bir duruma sokuyor" denildi.

EBRD raporunda "Türkiye ile Güney ve Doğu Akdeniz'e yönelik görünüm, güvenlik ve jeopolitik risklerle beraber turizm gelirleri ve yatırımlarda yaşanan düşüşü de yansıtarak zayıfladı" dedi. Banka, istikrarlı izleyen emtia fiyatlarının Rusya ve çevre ülkelerine sağladığı desteğin Türkiye kaynaklı zorlukları dengelemesiyle kendi bölgesinde ılımlı bir ekonomik toparlanma beklediğini söyledi.

Doğu Avrupa'dan Fas ve Moğolistan'a kadar uzanan 36 ülkede faaliyet gösteren EBRD, Kasım ayında yaptığı tahminlerde hafif düşüşe giderken, temkinli iyimser bir ton tutturmasına rağmen ileri dönemlerde artacak ekonomik ve siyasi belirsizlikler konusunda uyarılarda da bulundu.


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