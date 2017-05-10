‹ Önceki Haber Borsa İstanbul rekora doymuyor! Borsa İstanbul rekora doymuyor! Sonraki Haber › Canikli'den 'dolar' açıklaması Canikli'den 'dolar' açıklaması

Brent petrol 49 doların altında

10.05.2017 - 11:01

Brent petrolün varil fiyatı bugün ABD'de açıklanacak petrol stokları verisi öncesi 48,92 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 49,42 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 49,70 doları görmüştü. Bu sabah güne 48,89 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,06 artarak 48,92 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,18 dolardan alıcı buldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün bu yıla ilişkin petrol fiyatları tahminini aşağı yönlü revize ettiğini duyurmuştu.

EIA'nın tahminine göre, bu yıl Brent petrolün varil fiyatının 53 dolar, Batı Teksas türü petrolün varil fiyatının ise 51 dolar seviyesinde olması bekleniyor. ABD'nin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin ham petrol üretiminin günlük ortalama 0,1 milyon varil artacağı öngörülüyor.

Küresel Piyasalarda bugün ABD mart ayı toptan stokları verileri takip edilecek. Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 50,40-51,55 dolar aralığının direnç bölgesi, 48,55-46,70 doların destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Borsa İstanbul rekora doymuyor! Borsa İstanbul rekora doymuyor! Sonraki Haber › Canikli'den 'dolar' açıklaması Canikli'den 'dolar' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
96.194 Değişim: 0,91% Hacim : 6.318 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 94.969 10.05.2017 Yüksek 96.194
Açılış: 95.115
3,5857 Değişim: -1,05%
Düşük 3,5807 10.05.2017 Yüksek 3,6289
Açılış: 3,6237
3,8962 Değişim: -1,15%
Düşük 3,8929 10.05.2017 Yüksek 3,9528
Açılış: 3,9417
140,49 Değişim: -1,25%
Düşük 140,38 10.05.2017 Yüksek 142,83
Açılış: 142,27
1,0862 Değişim: -0,11%
Düşük 1,0859 10.05.2017 Yüksek 1,0899
Açılış: 1,08741
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.