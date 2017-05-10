Brent petrol 49 doların altında

Brent petrolün varil fiyatı bugün ABD'de açıklanacak petrol stokları verisi öncesi 48,92 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 49,42 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 49,70 doları görmüştü. Bu sabah güne 48,89 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,06 artarak 48,92 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,18 dolardan alıcı buldu.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün bu yıla ilişkin petrol fiyatları tahminini aşağı yönlü revize ettiğini duyurmuştu.

EIA'nın tahminine göre, bu yıl Brent petrolün varil fiyatının 53 dolar, Batı Teksas türü petrolün varil fiyatının ise 51 dolar seviyesinde olması bekleniyor. ABD'nin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin ham petrol üretiminin günlük ortalama 0,1 milyon varil artacağı öngörülüyor.

Küresel Piyasalarda bugün ABD mart ayı toptan stokları verileri takip edilecek. Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 50,40-51,55 dolar aralığının direnç bölgesi, 48,55-46,70 doların destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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