Çalışma bakanından önemli 'işsizlik' açıklaması

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu "2017 sonunda işsizlikte tek haneli rakamlara ineceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu kıdem tazminatıyla ilgili teknik çalışmalar yapıldığını, ideal bir sistem uygulamaya çalıştıklarını belirtti. Müezzinoğlu'nun verdiği bilgiye göre mevcut çalışanlar için kıdem sisteminde iki ayrı seçenek söz konusu olacak, işe yeni başlayanlar ise yeni kıdem tazminatı sistemine geçecek.

Bakan Müezzinoğlu "Bugün kıdem tazminatı sistemi ile ilgili toplantıyı gerçekleştirmek istiyorduk, olması için zorluyoruz ama olmayadabilir. Kıdem tazminatı yeni sistemde 4 ana kolu önemsiyoruz birincisi hak, ikincisi güvence, üçüncüsü şeffaflık, dördüncüsü de sürdürülebilirlik. Bu dört başlıktan vazgeçmiyoruz. Bu ana parametreler çerçevesinde teknik ekipler çalışmalarını yaptı. İnşallah bugün veya önümüzdeki günlerde paydaşlarımızla görüşmeye başlayacağız.

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Kazanılmış haklara baktığımızda yüzde 80 hak kaybı var. Yüzde 20'yi geçmiyor hakların alınabilirliği. 13 milyon çalışanımızın yüzde 80'i hak sahibi olamıyor." diye konuştu.

İKİ SEÇENEK

Bakan "Mevcutta sistemde kalmak isteyenler ben burada kalmak istiyorum diyerek kalabilir veya yeni sisteme geçmek istiyorsa işvereni ile anlaşıp geçebilir. Ancak yeni kıdem sistemi devreye girdikten sonra ilk defa işe girecek olanlar yeni sisteme dahil olacaklar." dedi.

İŞSİZLİK

Müezzinoğlu işsizlik oranına dair "beklediğimden daha pozitif bir rakam geldi. Önümüzdeki ay bu rakam kesinlikle % 12'nin altında gelecek. 2017'de tek haneli rakamlara ineceğiz" dedi. Bakan istihdam seferberliğinde 1 milyon 77 bin 367 kişiye istihdam alanı oluşturulduğunu ifade etti.

Müezzinoğlu vergi borçlarını yapılandırma konusunda ise "Borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Mayıs'ı kaçırmasın. Bu tarihi beklemeden taksitleri ödeyecek hazırlıklarınızı yapın" ifadesini kullandı.

Bakan ayrıca kamuda çalışma saatlerinin değişmesinin gündemde olmadığını belirtti.

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