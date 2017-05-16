Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi

Moody's'in EMEA Ülkeleri Kredi Başkanı Lemay, "Yerel ve jeopolitik risklerin büyüme gidişatını baskılaması sebebiyle Türkiye'de 2017’de reel Gayri Safi Hasıla büyümesinin yüzde 2,6, 2018'de ise 2,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Ülke Kredileri Başkanı Yves Lemay, Türkiye’de bu yıl reel büyümenin yüzde 2,6 gelecek yıl ise yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Moody’s’in İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlediği “Gelişmekte olan Piyasalar Zirvesi”nde sunum yapan Lemay, Türkiye’nin kredi notundaki negatif görünümün kurumsal güçteki azalmayı ve büyümedeki yavaşlamayı yansıttığını belirterek, “Hükümet ekonomik reform programını geliştirerek, büyümeyi destekleyerek, tasarruf oranını artırarak ve dış finansmana olan sermaye bağımlılığını azaltarak bizi şaşırtabilir.” ifadesine yer verdi.

Türkiye’de politik risklerin bir süre daha yüksek seviyede seyretmesinin beklendiğini belirten Lemay, “Reformların itici gücüyle büyümenin artması, bankaların faaliyet ortamı ve karlılıkları açısından pozitif olur.” değerlendirmesinde bulundu.

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Lemay ayrıca önümüzdeki dönemde tüketici güveninin artması, para biriminde istikrarın sağlanması halinde Türk şirketlerin büyüme görünümünün bu durumdan olumlu yönde etkilenebileceğini belirtti.

Lemay sunumunda, “Yerel ve jeopolitik risklerin büyüme gidişatını baskılaması sebebiyle 2017’de reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 2,6, 2018 yılında ise yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.” ifadesine yer verdi.

Lemay sunumunda ayrıca tüketici güveninin azalması, döviz finansmanında oynaklığın artması halinde önünüzdeki 12-18 aylık dönemde bankaların performansının zayıflayabileceğini kaydetti.

Düşük büyüme ve yüksek seviyedeki enflasyonun bankaların kredileri açısında sorun yaratabileceğine dikkati çeken Lemay, “Öte yandan değerlendirdiğimiz büyük çaplı şirketlerin sağlıklı bütçe tabloları, güçlü likidite ve pazarda lider pozisyonları var.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin ekonomik görünümünün değerlendirildiği oturuma EMEA Bölgesi Ülke Kredileri Başkanı Yves Lemay, Moody's Başkan Yardımcısı ve Türk Bankalarından Sorumlu Kıdemli Analist Irakli Pipia, Moody’s Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti Rehan Akbar katıldı.

Gelişen piyasalara ilişkin beklentileri değerlendiren Moody’s Küresel Ülke Kredi Notları Başkanı Alastair Wilson, “Brezilya, Arjantin, Rusya, Endonezya ve Hindistan, 2017-2018 büyümesi önceki döneme kıyasla daha hızlı olacak. Çin, Türkiye, Suudi Arabistan ve Meksika'da büyüme 2017-2018 döneminde önceki sürece kıyasla daha yavaş olacak.” ifadelerini kullandı.

Wilson, “ABD'deki yeni ekonomi politikaları özellikle Güney Amerika'daki ticaret ve yatırım akışını olumsuz yönde etkileyebilir. Çin'deki ekonomik yavaşlamanın diğer ekonomilere negatif yayılma etkisi olabilir. Makro ortamdaki dengelenme 2017'de gelişen ekonomilerin kredi profillerini desteklemesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Çin’deki gelişmelerin yakından izlendiğini belirten Wilson, “Çin'in ekonomik büyüklüğü, ekonomik yapısı kısa vadeli riskleri yatıştırabilir. Çin'de ekonomik büyüme hızının düşmesi, ekonominin genelindeki borç artışı, tamponları aşındırıyor. Önümüzdeki dönemdeki Çin’in profili reformların hızına bağlı olacak" yorumunu yaptı.

Hindistan ekonomisini de değerlendiren Moody’s Güneydoğu Asya ve Hindistan Şirketleri Başkanı Laura Acres, “Hindistan'da bu yıl ekonomik büyümenin yüzde 7,5, gelecek yıl ise yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Enflasyon ise 2017 yılında yüzde 5,2, 2018'de yüzde 5,5 gerçekleşebilir.” dedi.

Moody’s’in Latin Amerika Ülkeleri Kredi Analisti Mauro Leos da Brezilya’da ekonomik büyümenin bu yıl sonunda yüzde 0,9, gelecek yıl yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.