Bütçe bir süreliğine Bakan Albayrak'ta olacak

Strateji ve Bütçe Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar merkezi yönetim bütçe hazırlıkları Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, "Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen merkezi yönetim bütçe hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verilmiştir" denildi.

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