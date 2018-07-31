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"Ekonomiye destek programını esnetecek"

31.07.2018 - 09:21 | Son Güncelleme :
"Ekonomiye destek programını esnetecek"

Japonya Merkez Bankası, faiz oranlarına yönelik ileriye dönük yönlendirme yapmaya karar verdi; varlık alımlarını daha esnek şekilde uygulayacak.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranlarını şimdilik "çok düşük" seviyelerde tutacağını taahhüt etti ve ekonomiye verdiği devasa destek programını daha esnek hale getirmeye yönelik tedbirler aldığını açıkladı.

Reuters'da yer alan habere göre; BOJ böylece enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasının zaman alacağı öngörüsünü ortaya koydu.

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BOJ, bankaların merkez bankasında tuttukları rezervlere uygulanan kısa vadeli faiz oranı hedefini yüzde -0.1'de ve 10 yıllık devlet tahvilleri için getiri hedefini yaklaşık yüzde sıfırda tuttu. Karar 2'ye karşı 7 oyla alındı.

Ancak, BOJ politika açıklamasına uzun vadeli faiz oranlarının ekonomik ve fiyat gelişmelerine bağlı olarak dalgalanma gösterebileceğini ve tahvil alım programını esnek bir şekilde uygulayacağını ifade eden bir açıklama ekledi.

BOJ ayrıca politika çerçevesinin sürdürülebilirliğini artırmak için politika faizine yönelik ileriye dönük yönlendirme yapmaya karar verdi.

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