Pegasus 19,8 milyon TL ödeyecek

Pegasus 2014'e ilişkin vergi uyuşmazlığını 19.8 milyon TL'lik yükümlülüğü peşin ödeyerek sonlandıracak.

Pegasus 2014 yılı gelir vergisi (stopaj) ve damga vergisi tarhiyatı ile vergi ziyaı cezası ile ilgili olarak, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hükümlerinden faydalanmak için başvuruda bulundu.

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Reuters'da yer alan habere göre; Pegasus KAP'a yaptığı açıklamada, Yurt İçi ÜFE oranında faiz dahil olmak üzere yaklaşık 19.8 milyon TL tutarındaki toplam yükümlülüğün peşin ödenmesi suretiyle uyuşmazlıkların sonlandırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

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