Bundesbank: Durgunluk görülecek, resesyon yaşanmayacak | Ekonomi Haberleri

Bundesbank raporunda, Alman ekonomisinin yavaşlamasının bu yılın 4'üncü çeyreğinde muhtemelen devam edeceği ancak bunun belirgin bir şekilde yaygınlaşmasının muhtemel olarak görülmeyeceği belirtilerek, "Bugünün bakış açısından Almanya'nın resesyona gireceğinden endişelenmek için hiçbir neden yok." denildi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik kasım ayı raporunu yayımladı. Raporda, Alman ekonomisindeki yavaşlamanın belirgin bir şekilde yaygınlaşmayacağı ve genel ekonomik üretimin daha fazla olabileceği vurgulandı.

Raporda, "Alman ekonomisinin yavaşlaması bu yılın 4'üncü çeyreğinde muhtemelen devam edecek ancak bunun belirgin bir şekilde yaygınlaşması muhtemel olarak görülmeyecek. Bugünün bakış açısından Almanya'nın resesyona gireceğinden endişelenmek için hiçbir neden yok." ifadeleri kullanıldı.

Sanayi talebinde bazı kalıcı istikrar işaretleri bulunduğu ve iç ekonomideki ivmenin muhtemelen devam edeceği vurgulanan raporda, "İş gücü piyasasının oldukça sağlam kalması ve ücretlerin önemli ölçüde artması beklendiğinden hanehalkının gelir beklentileri olumlu yönde kalmalı." denildi.

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Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtulmuştu.

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daralmıştı.

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