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Nouriel Roubini, Kalite Kongresi'ne konuk olacak

18.11.2019 - 15:58 | Son Güncelleme :
Nouriel Roubini, Kalite Kongresi'ne konuk olacak

Türk ekonomisine yönelik açıklamalarıyla dikkati çeken ABD'li ekonomist, özel oturumda, tüm dünyada yaşanan değişimin getirdiği sorunlarla birlikte bu sorunların sunduğu fırsatları ele alacak.

Türkiye Kalite Derneği'nden (KalDer) yapılan açıklamaya göre, kongrede ulusal ve uluslararası alanda birçok uzman isim, dünyayı çevreleyen değişimin beraberinde getirdiği sosyal, ekonomik, çevresel, jeopolitik, kültürel ve eğitime ait sorunları tartışarak, bu sorunların çözüm önerilerini mercek altına alacak.

“Çözüm Özünde  Fix The Basics” temasıyla düzenlenecek kongrenin bu yılki özel oturum konuğu ise “kriz kahini” olarak bilinen dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye ekonomisine yönelik önemli açıklamalarıyla da dikkati çeken ABD’li ekonomist Roubini, düzenlenecek olan özel oturumda, tüm dünyada yaşanan değişimin getirdiği sorunlarla birlikte bu sorunların sunduğu fırsatları da ele alacak.

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AVRUPA’NIN EN BÜYÜK PLATFORMLARINDAN

Avrupa’nın en büyük paylaşım platformlarından olan kongrede, “Yeni EFQM Modeli Neler Getiriyor”, “VUCA Dünyasında Kalite”, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” başlıklı konular ele alınacak.

“Güncel Sorunlara Çözümler: Jeopolitik”, “Her Şeyin Geleceği: Uzgörü”, “Düşmanımız Doğa: Çevresel Sürdürülebilirlik ve 3. Dünya Savaşı” gibi konuların da tartışılacağı kongrede “Güncel Sorunlara Çözümler: Toplumsal  Kültürel Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık”, “Güncel Sorunlara Çözümler: Eğitim” başlıkları ele alınacak.

Kongrenin gündem maddeleri arasında “Toplum ve Kurumların Sorun Çözme Kabiliyetinin Geliştirilmesi”, “Güncel Sorunlara Çözümler: Dünyayı Doyurmak  Küresel ve Ulusal Boyutta Tarım ve Hayvancılık” ve “Yaşam Biçimi Olarak Kalite” yer alacak.Paralel oturumlarla 60’dan fazla konuşmacının yer alacağı kongrede, 3 bine yakın yerli yabancı üst düzey katılımcı bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.


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