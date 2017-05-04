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"Bu yıl kurda bir sorun yaşanmayacak"

04.05.2017 - 14:25

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, "Ekonomi oyuncuları kur için 2017 yılında rahat olsunlar. 2017 yılında kurda bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkez Bankasının Geç Likidite Penceresi faizini 50 baz puan artırma hamlesini yorumlayan Ertem, "GLP faizini yukarı çekerek bunu enflasyonla mücadelenin temel aracı yapamazsınız. Enflasyonu önlemek için Merkez Bankamızın elindeki araçların yeterli olup olmadığını tartışmamız gerekiyor" dedi. Gıda tarafından ciddi sorunların olduğunu ifade eden Ertem, "Türkiye'de talep değil arz yönlü bir enflasyon var. Enflasyon faizi artırarak çözülmez" ifadesini kullandı.

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EKONOMİ OYUNCULARI RAHAT OLSUN

Ertem, "Kurun bu seviyelerine baktığımızda daha ziyade oynaklık tarafına bakıyorum, iyi durumda. Ekonomi oyuncuları kur için 2017 yılında rahat olsunlar. 2017 yılında kurda bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

'TL değerli, ekonomi güçlü' anlayışının bırakılması gerektiğini belirten Cemil Ertem, "Kur riski açık bir ekonomide her zaman vardır, bugünün sorunu değil yarın da bu sorun olacaktır. Bütün ekonomi oyuncuları kur riskini göz önüne alan stratejiler geliştirmeli" diye konuştu.


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