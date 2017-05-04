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Zeybekci'den domates fiyatlarıyla ilgili açıklama

04.05.2017 - 14:28

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Domates ile ilgili hassasiyet Rusya tarafında kademeli olarak geçecek; Rusya'nın gümrük vergileri ile koyduğu tarifeleri Türkiye de aynı şekilde koruyacak" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, domates ile ilgili hassasiyetin Rusya tarafında kademeli bir şekilde geçileceğini belirterek, Rusya'nın gümrük vergileri ile koyduğu tarifeleri Türkiye'nin de aynı şekilde koruyacağını söyledi.

Forum İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, ayrıca müteahhitlik sektörünün önündeki engeller ve istihdam yasaklarının da kaldırıldığını söyledi.

Türkiye'nin buğdayda Rusya'nın ikinci, diğer ürünlerde ise birinci ithalatçısı olduğunu söyleyen Zeybekci, "Dolayısıyla ithalatta Türkiye'nin talebinde bir anda sıfırlanma oldu. Biz gerek tarife, gerek tarife dışında hiçbir engel koymadık ama Rusya'nın gerek tarife ile gerekse tarife dışı kurallarla yapmış olduğu engellemeler vardı. Dolayısıyla yasakların doğurduğu olumsuz bir ortam ortaya çıktı. Dün itibarıyla bütün bu yasaklamaların bitmesi yönünde önemli bir süreç başladı" dedi ve şöyle devam etti:

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"Domates ile ilgili hassasiyet Rusya tarafında kademeli bir şekilde geçilecek...Gümrük vergileri ile koydukları tarifeleri biz de aynı şekilde gümrük vergileri ile koruyacağız. İlk etapta domates hariç tüm tarım ürünleri önündeki engeller kaldırıldı. Bizim tarafımızda da şu anda buğday ile başladığımız iyileştirme sürecini bugün itibariyle başlattık."

Buğdayın önündeki engeli kaldırdıklarını, ardından da sırasıyla diğer ürünler önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceklerini söyleyen Zeybekci, "Bizim ortalama olarak Rusya'dan her yıl 6-7 milyar dolarlık müteahhitlik sektörümüzün aldığı işler vardı. Bunun önündeki engeller kaldırıldı. 2016 yılında sıfır müteahhitlik hizmeti almıştık, 2017 yılında bunun önündeki tüm engel kaldırıldı. Türk şirket çalışanları istihdamı ile ilgili yasaklar vardı, bunlar kaldırıldı" dedi.

Zeybekci, "Domates hariç her şey halledildi, domates de en kısa sürede farklı formüllerle geçilecek" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Türkiye'den domates ithalatına yönelik yaptırımların devam edeceğini, bunun kaldırılması için zamana ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Putin, Türkiye'ye yönelik uygulanmakta olan vize sınırlamalarının da şimdilik devam edeceğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich de Türkiye'ye tahıl ihracatının önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeniden başlayacağını ve tahıl ticareti konusundaki sorunların çözüldüğünü belirterek, Türk domateslerine yönelik yaptırımların bazılarının önümüzdeki 3-5 yıl boyunca uygulamada kalmaya devam edebileceğini söylemişti.


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