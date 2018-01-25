Bu yatırım Buffet'a 700 milyon dolar kaybettirdi

Buffett, havacılık sektöründe yaptığı yaptırımlar nedeniyle 700 milyon doların üzerinde para kaybetti.

United, Delta, Southwest ve American Havayolları'na 11 milyar dolarlık yatırım yapan Berkshire Hathaway, bu şirketlere gelen yüksek satış sonrası 727 milyon dolar kaybetti.

Dünyanın en zenginleri sıralamasında ilk 10'da yer alan Warren Buffett'a ait şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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Uzmanlar kaybın, havayolu firmaları arasında yaşanan fiyat rekabetinden kaynaklandığını söylüyor. Unites Airlines, yakın zamanda yaptığı açıklamada hayata geçirecekleri agresif büyüme planı kapsamında kâr marjını genişletip gelir artışı elde edeceklerini duyurmuştu. Ancak bu, maliyetlerin artmasına yol açtı. Büyük havayolu şirketlerinin önündeki en önemli iki engel: Düşük ücretlere uçuran rekabetleri ve yükselmeye başlayan petrol fiyatları.