‹ Önceki Haber Bu yatırım Buffet'a 700 milyon dolar kaybettirdi Bu yatırım Buffet'a 700 milyon dolar kaybettirdi Sonraki Haber › Merkez Bankası'ndan 'risk' uyarısı Merkez Bankası'ndan 'risk' uyarısı

Kapasite kullanım oranı açıklandı

25.01.2018 - 14:50

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı ocak ayında yüzde 78.2'ye geriledi.

Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) Ocak ayında bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 78.2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 78.7 seviyesinde gerçekleşti.

##$HABER_1443600$##

TCMB'den yapılan açıklamada, "2018 yılı Ocak ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu görülmektedir" denildi.


‹ Önceki Haber Bu yatırım Buffet'a 700 milyon dolar kaybettirdi Bu yatırım Buffet'a 700 milyon dolar kaybettirdi Sonraki Haber › Merkez Bankası'ndan 'risk' uyarısı Merkez Bankası'ndan 'risk' uyarısı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.604 Değişim: -0,87% Hacim : 7.810 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 118.587 25.01.2018 Yüksek 120.320
Açılış: 119.677
3,7525 Değişim: 0,33%
Düşük 3,7162 25.01.2018 Yüksek 3,7612
Açılış: 3,7402
4,6619 Değişim: 0,49%
Düşük 4,6320 25.01.2018 Yüksek 4,6847
Açılış: 4,6393
162,43 Değişim: -0,51%
Düşük 162,22 25.01.2018 Yüksek 164,26
Açılış: 163,27
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.