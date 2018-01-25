Kapasite kullanım oranı açıklandı

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı ocak ayında yüzde 78.2'ye geriledi.

Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) Ocak ayında bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 78.2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 78.7 seviyesinde gerçekleşti.

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TCMB'den yapılan açıklamada, "2018 yılı Ocak ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu görülmektedir" denildi.