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ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den yeni dolar yorumu

25.01.2018 - 14:10

Dolar endeksini 3 yılın en düşük seviyesine çeken ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den yeni bir dolar yorumu geldi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Doların zayıf olmasının ABD ekonomisi için olumlu olduğu" yönündeki açıklamalarının "oldukça net" olduğunu ve daha önceki ifadeleri ile örtüştüğünü söyledi.

Davos’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mnuchin, "Piyasa oldukça likit ve serbest kurlara inancımız tam. Doların mevcut seviyelerinin kısa vadede hem avantajları hem de dezavantajları var" dedi.

"Ticaret savaşlarına girmek gibi bir niyetimiz yok" diyen Mnuchin, ABD’nin ekonomik çıkarlarını gözetmeye çalıştıklarını ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), "Daha zayıf dolar bizim için ticaret ve fırsatlar açısından iyi." ifadesini kullanmıştı.

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Mnuchin, uzun dönemde ise güçlü doların Amerikan ekonomisinin gücünü yansıttığını belirterek, ABD dolarının dünya genelinde temel rezerv para birimi olmaya devam edeceğine inandığını dile getirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, dolardaki dalgalanmaya ilişkin olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest kur rejimine inandığını söylemişti. Sanders, "Şu an dolar, ABD ekonomisinin iyi gitmesinden ötürü gayet istikrarlı." demişti.

Mnuchin'in bu açıklamalarının ardından dolar endeksi 3 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. 

Doların euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen Uluslararası Dolar Endeksi, çarşamba günü itibarıyla yüzde 1,08 düşüşle 88,95 seviyesine kadar indi.

Böylece, endeks 17 Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Dolar, euroya karşı da yüzde 0,93 değer kaybederek 0,8055'e kadar indi ve 17 Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. 


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