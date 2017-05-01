BTK, foreks sitelerini engelleyebilecek

BTK'ya, türev işlemleri yaptıran yurtdışı kaynaklı internet sitelerine erişimi engelleme yetkisi verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem ve türev araç işlemleri yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, ilgili internet sitesine erişimi engellenecek. OHAL kapsamında çıkarılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) türev işlemleri yaptıran yurtdışı kaynaklı internet sitelerine erişimi engelleme yetkisi verildi.

KHK'nın 67'nci maddesi ile Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, SPK'nın başvurusu üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilgili internet sitesine erişimi engelleyecek.

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI HACZEDİLEMEYECEK

Ayrıca kararnameyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun kapsamına "gayrimenkul sertifikası" ile ilgili hükümler eklendi. Buna göre, gayrimenkul sertifikası, ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye piyasası aracı olarak tanımlandı.

Gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenecek. Kurulca belirlenen esaslara ihraççı bazında muafiyet verilebilecek veya bu maddede öngörülen esaslardan farklı esaslar kararlaştırılabilecek. Gayrimenkul sertifikası itfa edilinceye kadar gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon ile gayrimenkul sertifikasına konu bağımsız bölümler, ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi amacı dışında tasarruf edilemeyecek, rehnedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve ihtiyati tedbir kararı verilemeyecek.

Gayrimenkul sertifikasının vadesi sonunda edimlerin yerine getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, ihraççının gayrimenkul sertifikalarına ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, konuyu görüşmek üzere gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısı yapılacak. Bu toplantıya ilişkin esaslar Kurulca belirlenecek. Kurulca belirlenen esasların dışında kalan konularda Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanacak.

PTT ELEKTRONİK PARA İHRAÇ EDEBİLECEK

OHAL kapsamında yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde, elektronik para ihraç eden kuruluşlara Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) eklendi. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun da yapılan düzenleme çerçevesinde, elektronik para ihraç eden kuruluşlara, PTT de ilave edildi.

Ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ile PTT nin Kanun kapsamındaki denetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılacak. PTT, BDDK dan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraç edebilecek. Kanunun diğer hükümlerinin, PTT ye uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, BDDK tarafından belirlenecek. BDDK, Kanun kapsamında kurumca yapılacak denetim sonucunda PTT nin, bu Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sunma veya elektronik para ihraç etme faaliyetlerini geçici veya süresiz durdurabilecek.