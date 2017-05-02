‹ Önceki Haber BTK, foreks sitelerini engelleyebilecek BTK, foreks sitelerini engelleyebilecek Sonraki Haber › Dolar fiyatları yılın en düşük seviyesinde! Dolar fiyatları yılın en düşük seviyesinde!

105 bin kişiye 2,1 milyon dolar ödeyecek

02.05.2017 - 09:22

Yanıltıcı yazılım kullanarak emisyon testi sonuçlarını değiştirdiği ortaya çıkan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Kanada’da araba sattığı 105 bin kişiye toplam 2,1 milyar dolar ödeyecek.

Kanada Yüksek Mahkemesi, emisyon skandalı yapıldığı belirlenen 2 litrelik dizel motora sahip Volkswagen ve Audi araçlarını satın alan ya da kiralayan 105 bin kişiye şirket tarafından para ödemesine karar verdi. Buna göre Volkswagen, her bir kişiye 5 bin ila 8 bin dolar arasında para ödemek zorunda kalacak. Ayrıca birçok kişi dilerse arabayı iade edebilecek ya da emisyon yazılımıyla ilgili düzenleme yapılmasını talep edebilecek.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Haberturk.com’da yer alan habere göre, Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon aracın yazılımında hile yapıldığını kabul etmiş ve zararın karşılanması için 6,5 milyar euro bütçe ayırdığını duyurmuştu.


Etiketler

‹ Önceki Haber BTK, foreks sitelerini engelleyebilecek BTK, foreks sitelerini engelleyebilecek Sonraki Haber › Dolar fiyatları yılın en düşük seviyesinde! Dolar fiyatları yılın en düşük seviyesinde!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
94.458 Değişim: -0,21% Hacim : 4.286 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 94.312 02.05.2017 Yüksek 95.359
Açılış: 94.994
3,5291 Değişim: -0,71%
Düşük 3,5280 02.05.2017 Yüksek 3,5572
Açılış: 3,5544
3,8485 Değişim: -0,69%
Düşük 3,8478 02.05.2017 Yüksek 3,8827
Açılış: 3,8754
142,37 Değişim: -0,86%
Düşük 142,34 02.05.2017 Yüksek 143,79
Açılış: 143,61
1,0902 Değişim: 0,03%
Düşük 1,0889 02.05.2017 Yüksek 1,0925
Açılış: 1,08986
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.