Dolar fiyatları 3.5310 seviyesine kadar gerileyerek yıl başından beri en düşük seviyesini görürken; altının gram fiyatı 143,2 lira ile son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Borsa İstanbul 100 endeksi ise 95 bin 330 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite adımları ve küresel piyasalardaki iyimser havanın etkisiyle dolar/TL'de geçen hafta başlayan aşağı hareket bugün de devam etti. Piyasalar yarın yurtiçinde açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesi halinde TCMB'nin de sıkılaştırmaya devam etmesi, bunun da TL'yi desteklemesi bekleniyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) yıllık olarak en yüksek seviyesine geleceği öngörülen Nisan ayında medyan bazında bir önceki aya göre yüzde 1.3 artması bekleniyor.

Cuma günü saat 16.42'de 3.5442/3.5462 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.5503/3.5515 seviyesinden başladı. Dolar kuru sonrasında düşüşünü sürdürerek en düşük 3.5310 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 17.00 itibarıyla 3.5395 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL ise güne 3.88 seviyesinden başlarken en düşük 3.8510 seviyesini gördü. Euro kuru aynı saatlerde 3.8612 seviyesinden işlem gördü.

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DOLARDA YÖN AŞAĞI MI YUKARI MI?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "TCMB’nin fonlama faizini yüksek tutmasıyla beraber TL’nin daha dayanıklı bir görünüme sahip olduğu görülmektedir. Merkez Bankası’nın gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceğini belirtmesi ve Cuma günü fonlama faizinin %11,80’e yükselmesiyle beraber global piyasaların İşçi Bayramı tatilinden dönüşte hacim kazanması 3,55 altına anlamlı hareketleri beraberinde getirmiştir. USD’nin de Cuma günü düşük gelen büyüme, Pazartesi günü beklenti altında kalan harcamalar, PCE ve ISM verilerinin alt kalemleri gibi veriler nedeniyle zayıf kalması USDTRY kurunun gerilemesine yardımcı olmaktadır" dedi.

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Erkan şöyle devam etti: "TL’deki olumlu görünüm ile beraber Borsa İstanbul’un pozitif seyrettiğnii gözlemliyoruz. 95.000 üzerine hareket eden endeksin USDTRY 3,50’ye doğru gitme eğilimini sürdürdüğü sürece bu pozitif görünümü sürdürmesini bekleriz. Buna karşılık, yükseklik korkusu olan yatırımcı profili bir miktar kar realizasyonu yapabilir. Buna karşılık, fonlamanın artırılması ile beraber yüksek faiz ortamı, tahvil faizlerindeki hareketi kısıtlamaktadır.

3 Mayıs Çarşamba günü Nisan enflasyonu açıklanıyor ve piyasadaki konsensüs beklenti manşet enflasyonun Nisan’da %11,7 seviyesine yükselmesi... Yüksek olan medyan tahminler çerçevesinde, eğer daha yüksek (%12’ye yakınsayan) bir enflasyon verisi alırsak bu para politikasının sıkılaştırılması gereğini ortaya koyacaktır. TCMB’nin piyasa fonlama oranını daha da artırması beklenebilir, %12’ye yaklaşacak şekilde. Bu kısa vadede TL’nin dayanmasını, ya da kurun konsolide olmasını sağlayacaktır. 3,55 – 3,50 ana hareket alanımız, 3,60’ın üzeri ise piyasanın kurda tekrar yukarı döneceği bölge...

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Fed Mayıs ayı toplantısını yapıyor. Fed’in Haziran ayında ne yapacaklarının sinyalini Mayıs ayı politika açıklamasından almaya çalışacağız. Aynı zamanda bu hafta hem ABD’de Temsilciler Meclisi’nde bütçenin büyük olasılıkla kabul edileceği oylama ve Nisan ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacaktır. USD’nin küresel momentumunu direkt değiştirme yetisine sahip olan bu gelişmelerle, küresel hareketlere korele bir eğilim de görebiliriz. Ancak kur volatilitesi, para politikası daha sıkı olduğu için sınırlı kalacaktır. USDTRY’de geniş vadede de ana destek seviyesi olan 3,50’nin test edilmesini bekliyorum."

MERKEZ PİYASALARA YÖN VERDİ

Geçen hafta Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı ile enflasyon raporu toplantısında verilen mesajlar piyasalara yön verdi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 2017 ve 2018 yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarı revize ederken, dalgalı bir seyir yaşanacağını belirttiği enflasyonda, dalgalanmalardan ziyade ana eğilime odaklandıklarını, görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerinin altını çizdi.

TCMB'nin PPK toplantısında gerçekleştirdiği beklentilerinin üzerinde sıkılaştırma adımı TL'deki değer kazancının başlamasını tetikleyen etken olmuştu. TCMB önce GLP faizinde artışa giderken ardından bu artışın bir kısmını Perşembe günü itibarıyla likidite politikasına da yansıttı.

TCMB PPK'da Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını beklentilerin ötesinde bir adımla 50 baz puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltmişti.

Merkez Bankası'nın likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 11.80'e yükseldi.

Bu verilere göre ortalama fonlama maliyetinde Ocak ayına göre artış yaklaşık 350 baz puan oldu ve bu adım hem piyasada hem TCMB tarafından "ciddi bir sıkılaştırma" olarak nitelendiriliyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.41, valörde son işlemde yüzde 10.49 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.40 oldu.

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