Erdoğan: Yastığınızın altındaki değerleri çıkarın

Erdoğan, TÜMSİAD 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında iş adamlarına seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu:

Yastıklarınız altındakileri çıkarın. Büyüt yatırımı. Yatırımı büyüttükçe teşvik kapsamına gir, ciddi yatırımlar elde et. İki taraf da kazansın. Yurtdışından ortaklar getirin, öyle yatırımlar yapın. Daha da güçlenin. Size güçlü olmak yakışır.

Birlikte kazanma ve çalışma çağrısı yapıyorum.

İki kavramın üzerinde özellikle durdum. İstikrar ve güven... Eğer bir ülkede bu ikisi olursa, kalkınmanın önüne kimse geçemez. Bizim ülkede istikrar da var güven de var.

Mesele bu ülkeyi sevmekse, bu milleti sevmekse mesele budur. Ama bunların böyle bir derdi yok. Bizim böyle bir derdimiz var. Biz bu milleti seviyoruz. Milletimiz bir olsun, kardeş olsun, hep birlikte Türkiye olsun buna çalışalım. İnşallah ilk etapta 2019 yılına kadar olan dönemi, 2023'e kadar kalan süreyi çok iyi değerlendiririz. Sevinci, tasası bu millet için olmayanlarla hedefimize ulaşamayız.

Benim Hollanda'da Hüseyin Kurt evladımızı, kardeşimizi ısıran o itler, köpekler ve onları oraya salan polisleri onları yönlendirenler bizim dostlarımız olamaz.

Niye sert konuşmayacağız ya, o bizim kardeşimiz, soydaşımız evladımız. Benim bakanımı arabanın içine mahkum ediyorlar, kendi konsolosluklarına sokmuyorlar, orada Hüseyin Kurt evladımızı köpekler ısıracak "Yine de sert olmasak" sen ne diyorsun ya? Bu, bizim değerler silsilesi içerisinde yeri olmayan davranıştır.

TÜMSİAD, temsil ettiği misyonla işte bu konuda inanıyorum ki örnek bir duruş sergileyecektir. Yönetimde görev alacak tüm kardeşlerimi şimdiden kutluyorum.