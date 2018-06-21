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Brüt döviz rezervi geriledi

21.06.2018 - 14:55 | Son Güncelleme :
Brüt döviz rezervi geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 14 Haziran haftası itibarıyla 78.94 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB)  verilerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezervi 14 Haziran  itibarıyla 3.3 milyar dolar azalışla 78.94 milyar dolara  geriledi. Altın rezervleri 14 Haziran itibarıyla 24.67 milyar dolar olurken; bir önceki hafta 106.75 milyar dolar olan TCMB'nin toplam rezervi 103.61 milyar dolara geriledi.

TCMB rezervleri son dönemde eurobond itfaları, uygulanan likidite politikaları ve bankaların TL depo karşılığı döviz depo kullanım tercihleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Verilere göre, TCMB'nin 2017 yılında altın rezervi yaklaşık 9.5 milyar dolar artarken; brüt döviz rezervi yaklaşık 8 milyar dolar geriledi.


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