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Dumankaya ve Fiyapı mağdurları için yeni işbirliği

21.06.2018 - 16:12
Dumankaya ve Fiyapı mağdurları için yeni işbirliği

TMSF'nin elinde olan Dumankaya Grubu ve Fi Yapı Grubu yarım kalan inşaat projelerini bitirmek üzere dört yabancı şirketten 450 milyon euro kredi tahsis edildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) açıklamasında, "Tamamlanacak projelerde oluşacak satılabilir daireler yine EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH tarafından yurt dışından ağırlıklı olarak pazarlanacaktır. DHA'nın haberine göre: Satışlardan sağlanan gelirler ülkemize sermaye girişi sağlamış olacaktır.

Bu iş birliğinin ülkemize taraflara ve uzun süredir beklemekte olan mağdurlara hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

TMSF, kayyım atanması sebebiyle yarım kalan Dumankaya ve Fi Yapı projelerinin mağdurlarını sevindiren imza töreninde yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle Dumankaya Şirketler Grubu ve Fi Yapı Şirketler Grubuna kayyım olarak atanmıştır.

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Dumankaya Grubunun Mozaik, Modern Vadi, Adres Sancaktepe, Fikirtepe 1 ve Fikirtepe 2 projeleri tamamlanamamış, 3028 müşteri ve taşeron mağdur olmuştur.

Bu süreçte, yapılan çalışmalar dahilinde, EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital isimli yapancı yatırımcılarla söz konusu projelerin bitirilmesi amacıyla görüşmeler neticelendirilmiştir.

Dumankaya Grubu ve Fi Yapı Grubu ile EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital işbirliğinin yarım kalan projelerin tamamını bitirmek üzere yurt dışından 450 milyon euro kredi tahsis etmiş bulunmaktadır.

YURT DIŞINDA PAZARLANACAK

Tamamlanacak projelerde oluşacak satılabilir daireler yine EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH tarafından yurt dışından ağırlıklı olarak pazarlanacaktır. Satışlardan sağlanan gelirler ülkemize sermaye girişi sağlamış olacaktır.

Bu iş birliğinin ülkemize taraflara ve uzun süredir beklemekte olan mağdurlara hayırlı olmasını temenni ederiz. Süreci dört firmalık konsorsiyum yürütecek, biz sadece projenin satış ve pazarlama kısmında bulunacağız."

30 YILI AŞKIN TECRÜBE

Alman müteahhit şirketi Eurabau yetkisi ise konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: Son iki yıldır mağdur olan insanlara destek olmak amacıyla bu projeye dahil olduk.

EURABAU’nun konu ile ilgili 30 yılı aşkın tecrübesi var, bu tecrübemizi Türkiye’de kullanacağız.

Önümüzdeki sürecte Fiyapı ve Dumankaya ile yakın çalışarak projeleri en iyi şekilde sonuçlandıracağız."

5 BİNİ AŞKIN MÜŞTERİ VE TAŞERON

Bültene göre Dumankaya Mozaik, Modern Vadi, Adres Sancaktepe, Fikirtepe 1 ve Fikirtepe 2 projeleri tamamlanamadı ve toplam 3,028 müşteri ve taşeron mağdur oldu. Fi Yapı ise Fi Side, Fi Life, Fi Kırıkkale ve Fi Tower projelerini tamamlayamadı. Bunun sonucu da 5,136 müşteri ve taşeron mağdur oldu.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, geçen Mart ayında Hürriyet yazarı Jale Özgentürk’e yaptığı açıklamada, yürüttükleri görüşmelerde sona gelindiği açıklamıştı. TMSF bünyesinde hali hazırda 946 şirket bulunuyor.


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