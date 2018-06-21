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İngiltere faiz kararını açıkladı

21.06.2018 - 14:54
İngiltere faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, faiz oranlarını sabit tuttu, ancak baş ekonomisti yakında faiz artırımı olacağına dair piyasa beklentilerini destekleyecek bir adım atarak faiz artırımı çağrısında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BOE), politika faizini yüzde 0.5'te sabit tuttu. Karar 3'e karşı 6 oyla alındı. Reuters anketine katılan ekonomistler faiz oranlarının 2'ye karşı 7 oyla sabit tutulmasını bekliyorlardı.

BOE beklentilere paralel olarak, varlık alım programını 435 milyar sterlinde tutma kararını da oybirliğiyle aldı.

BOE, 435 milyar sterlin İngiliz hükümet tahvillerini satmaya başlayacağı zamana ilişkin yeni bir yönlendirme belirleyerek bunun faizlerin yüzde 1.5'e civarına geldiğinde olacağını belirtti.

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Baş ekonomist Andy Haldane, son dönemdeki ödeme anlaşmalarının ve istihdam talebinin ücretlerin beklenenden daha hızlı bir şekilde artmasını sağlayacağı endişesiyle faizlerin yüzde 0.75'e yükselmesi çağrısında bulunarak uzun süredir muhalif olan Michael Saunders ve Ian McCafferty'e katıldı.

Bu, BOE'nin Ağustos ayında yapılacak bir toplantıda, Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklediği gibi bir faiz artışına açık kapı bıraktı, ancak piyasa son dönemde faiz artışına yüzde 50'den daha az ihtimal veriyor.

BOE bütün üyelerin ilerdeki faiz artışlarının "kademeli ve öngörülebilir" hızda olabileceği konusunda anlaştığını belirtti.

BOE ayrıca enflasyonun zayıf seyir izleyen sterlin ve yüksek petrol fiyatlarından dolayı yakın vadede beklentilerin biraz üzerinde artmasını beklendiğini belirtti.


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