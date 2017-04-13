Brezilya Merkez Bankası'ndan agresif faiz indirimi

Brezilya Merkez Bankası gösterge faizi 100 baz puan düşürdü ve agresif faiz indirimlerine devam edeceğini işaret etti.

Brezilya Merkez Bankası, büyümeyi desteklemek için borçlanma maliyetlerinde yaklaşık sekiz yılın en büyük indirimini yaptıktan sonra, ilave agresif faiz indirimlerinin gelebileceğini işaret etti.

Brezilya Merkez Bankası Başkanı Ilan Goldfajn öncülüğünde politika yapıcılar, iki 75 baz puanlık faiz artırımının ardından, Çarşamba günkü toplantıda, gösterge faizi 100 baz puan düşürerek yüzde 11.25'e çekti. Banka, böylelikle, Ekim ayında başlayan gevşeme döngüsü dahhilinde faizi toplam 300 baz puan indirmiş oldu.

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Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, "Ocak ve Şubat ayındaki toplantılarda belirlenene nazaran, parasal gevşeme hızındaki bu ılımlı yoğunlaşma, bu safhada uygun," denildi ve dezenflasyon sürecinin yaygın olduğu tekrarlanarak, gıda fiyatlarının olumlu arz şoku sağlamakta olduğu vurgulandı.

Devlet Başkanı Michel Temer'in ekonomiyi desteklemeye yönelik çabaları henüz etkisini göstermiş değil. Ülkede işsizlik rekor seviyelere yükselirken, büyüme tahminleri durgun talebe bağlı olaraj sert düşüyor. Goldman Sachs'ın baş Latin Amerika ekonomisti Alberto Ramos, enflasyonun bu yıl hedef seviyenin altına düşmesi ile birlikte, merkez bankasının faiz indirimlerinde diğer bir hızlanma için kapıyı açık bıraktığını kaydetti.

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