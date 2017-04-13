Petrol fiyatları geriledi

Petrol fiyatları, bir ayın en yüksek seviyesinden de uzaklaştı.

Ham petrol ABD'de artan stokların küresel arzda fazlalık olacağı endişelerini yaratmasıyla düşüşünü ikinci güne taşırken, kısa bir süreliğine gördüğü bir ayın en yüksek seviyesinden de uzaklaştı.

Brent ham petrolün varil fiyatı 4 sent değer kaybıyla 55.82 dolardan işlem görürken, fiyatlar dün kısa bir süreliğine bir ayın en yüksek seviyesi olan 56.65 doları gördü.

ABD türü ham petrolün varil fiyatı da 5 sent kayıpla 53.06 dolara geriledi.

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Brent petrolü (değişim; son işlem): 0.02% 55.87

ABD hafif petrolü (değişim, son işlem): -0.06% 53.08

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